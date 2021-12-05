Юноша угнал служебное авто своего отца и устроил ДТП, скрываясь от полиции, в Казахстане

Подросток угнал служебную машину отца и совершил на ней ДТП, пытаясь скрыться от полиции в Туркестанской области. Об этом пишут казахстанские СМИ.

Инцидент произошел накануне, около 16.30, в Казыгуртском районе, передает Otyrar.kz.

Правоохранители заметили "Ниву" с несовершеннолетним за рулем и потребовали от водителя остановиться. Но, как пояснили в пресс-службе областного департамента полиции, юноша проигнорировал законное требование и решил скрыться. В процессе погони он на высокой скорости обогнал попутные машины и проехав на красный свет, а затем не справился с управлением и врезался в железное ограждение, в результате чего машина перевернулась.

Стражи порядка помогли подростку покинуть салон и вызвали бригаду неотложной помощи. Медики нашли у него серьезные травмы и госпитализировали.

Оказалось, что угнанный автомобиль принадлежит одному из ТОО Казыгуртского района, на нем работал отец нарушителя.

Молодой человек угнал машину со стоянки фирмы, когда рядом никого не было.

Ведется досудебное расследование по ст.20 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".