Ушел из жизни Сергей Крылов

Скончался российский поэт и журналист Сергей Крылов, об этом сообщает "Комсомольская правда".

Издание уточняет, что он умер 30 ноября на 81-м году жизни.

"Мы потеряли душевного друга и коллегу. Светлая тебе память, Сергей", - сказано в сообщении.

Какие-либо детали не приводятся.

Напомним, Сергей Крылов родился в 1961 году в Туле. Он написал более ста песен, самые известные из которых - "Песня о маленьком трубаче" и "Зимняя сказка". Крылов также работал журналистом в "Комсомольской правде". Впервые публично выступил как шоумен 1 апреля 1987 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького на праздновании Дня смеха. Первый телеэфир - в программе "Утренняя почта" с песней "Черное море" в октябре того же года.