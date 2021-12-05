Москва призвала заставить Киев выполнить Минские соглашения

Киев не собирается выполнять Минские договоренности по собственной воле, его необходимо заставлять делать это, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в ответ на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Если ее (Украину - ред) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами", - констатировал министр.

По его словам, российская сторона привлекает внимание ФРГ и Франции к необходимости "обязательно сделать" это.

Как сообщает агентство Bloomberg, тема внутриукраинского кризиса послужила причиной спора на повышенных тонах между Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном в Стокгольме 1 декабря на торжественном обеде перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ. На мероприятии российский дипломат взял слово и заявил, что события 2014 года на Украине представляли собой госпереворот, а также что НАТО и ЕС целенаправленно подавляют инакомыслие и стремятся запугать Россию.

В ответ на это госсекретарь США сказал, что силы, якобы лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу, были причастны к расстрелу мирных протестующих в Киеве в 2014 году, а также выразил мнение, что НАТО - оборонительное объединение.

Отметим, что сегодня на встрече с соотечественниками в Москве глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что все ее жители получат гражданство РФ. По его словам, российские паспорта уже есть у более 350 тыс жителей ДНР. Всего в регионе живут около 2,3 млн человек.

Комментируя ситуацию в Донбассе, Пушилин предупредил о наличии вполне реальная вероятности возобновления полномасштабных боевых действий. По его словам, Киев не намерен выполнять минские соглашения. "Наши подразделения находятся в тонусе и готовы отразить агрессию ", - цитирует главу ДНР "Вести.ru".

Пушилин уточнил, что республика готовит различные варианты в связи с возможным обращением к России в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.