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Москва призвала заставить Киев выполнить Минские соглашения

Москва призвала заставить Киев выполнить Минские соглашения

Киев не собирается выполнять Минские договоренности по собственной воле, его необходимо заставлять делать это, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в ответ на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Если ее (Украину - ред) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами", - констатировал министр.

По его словам, российская сторона привлекает внимание ФРГ и Франции к необходимости "обязательно сделать" это.

Как сообщает агентство Bloomberg, тема внутриукраинского кризиса послужила причиной спора на повышенных тонах между Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном в Стокгольме 1 декабря на торжественном обеде перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ. На мероприятии российский дипломат взял слово и заявил, что события 2014 года на Украине представляли собой госпереворот, а также что НАТО и ЕС целенаправленно подавляют инакомыслие и стремятся запугать Россию.

В ответ на это госсекретарь США сказал, что силы, якобы лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу, были причастны к расстрелу мирных протестующих в Киеве в 2014 году, а также выразил мнение, что НАТО - оборонительное объединение.

Отметим, что сегодня на встрече с соотечественниками в Москве глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что все ее жители получат гражданство РФ. По его словам, российские паспорта уже есть у более 350 тыс жителей ДНР. Всего в регионе живут около 2,3 млн человек.

Комментируя ситуацию в Донбассе, Пушилин предупредил о наличии вполне реальная вероятности возобновления полномасштабных боевых действий. По его словам, Киев не намерен выполнять минские соглашения. "Наши подразделения находятся в тонусе и готовы отразить агрессию ", - цитирует главу ДНР "Вести.ru".

Пушилин уточнил, что республика готовит различные варианты в связи с возможным обращением к России в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

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