Лейла Алиева приняла участие в заключительной акции "Зеленого марафона" (ФОТО)

При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Абшеронском национальном парке накануне прошла заключительная акция по посадке деревьев в рамках Республиканского озеленительного марафона ("Зеленый марафон") 2021 года, а также велопробег в рамках проекта EU4Climate Программы развития ООН.

В мероприятии участвовали министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, министр оборонной промышленности, президент Федерации велосипедного порта АР Мадат Гулиев, а также представители ООН, ЕС и Международной организации по миграции, послы Великобритании, Бельгии, Таджикистана, Болгарии, Греции и Израиля в Баку и другие представители дипломатического корпуса.

На акции было посажено миллионное дерево "Зеленого марафона" 2021 года, таким образом завершилась кампания по посадке деревьев.

Напомним, в рамках "Зеленого марафона" весной и осенью уходящего года по всему Азербайджану прошли массовые посадки деревьев, организованные общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов. В ходе них были посажены саженцы деревьев в соответствии с почвенно-климатическими условиями разных территорий, включая лох, сосну, бук, кипарис, акацию, клен, ясень, орех, дуб, каштан, оливковое дерево и др.

Региональный проект EU4Climate, финансируемый ЕС, ставит целью поддержать интеграцию и реализацию целей устойчивости к климатическим изменениям и низкого уровня эмиссий в странах-партнерах согласно Парижскому соглашению. Состоявшийся в Абшеронском национальном парке велопробег, наряду с прочими мероприятиями, был проведен в рамках этого проекта по популяризации экологически чистого транспорта в Азербайджане и празднованию Европейской недели мобильности.