Зима в Москве как "теплый сэндвич": синоптик дал долгосрочный прогноз

Погода на протяжении зимы в Москве будет напоминать теплый "сэндвич". рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он пояснил, что декабрь и февраль будут "относительно теплыми": средняя температура в первом месяце зимы будет выше нормы на 1-2 градуса, в третьем на 3 градуса.

"Но вот январь - середина "сэндвича" - может оказаться для жителей средней полосы России морозным (отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы достигнет минус 1-3 градусов)", - цитирует синоптика РИА Новости.

Тишковец добавил, что начало арктического вторжения, скорее всего, придется на канун Нового года.