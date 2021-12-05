Саудовская Аравия открывается для привитых "Спутником V"

Саудовская Аравия разрешила въезд лицам, вакцинированным "Спутником V", они смогут попасть в страну с 1 января, об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

"Такому решению предшествовала активная работа РФПИ с Министерством здравоохранения Саудовской Аравии и Министерством инвестиций королевства", - цитирует сообщение ТАСС.

Теперь верующие, привитые "Спутником V", смогут совершить паломничество в Мекку и Медину.

В общей сложности вакцинация российским препаратом дает возможность въехать в 102 страны мира.