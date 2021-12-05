Перспективы интеграции Южного Кавказа: взгляд из Ирана

В евразийских странах внимательно отслеживают информацию о перспективах объединения Южного Кавказа. Это связано с проблемами региональной безопасности, а также вопросами геополитического планирования, поскольку в случае реализации проекта союза между Арменией, Грузией и Азербайджаном, появится принципиально новое объединение, способное изменить политику в отношении субъектов региона, а также его экономические перспективы.

Желающие курировать сближение трех стран найдутся быстро, однако процесс будет актуален и для тех стран, которые не смогут содействовать интеграции, но так или иначе столкнутся с последствиями регионального объединения. Как отреагируют на интеграцию Южного Кавказа его соседи? Иран приветствует стабилизацию в регионе, однако опасается вероятных территориальных изменений. Региональная геополитика – болезненная тема для ИРИ, где полагают, что любая "неконтролируемая активность" может создать условия централизованного контроля, в том числе военного, над всей северной границей Ирана. В иранском Генштабе опасаются возникновения "ревизионистских настроений" представителей народов Грузии, Армении и Азербайджана, чьи многочисленные общины компактно проживают на территории ИРИ. В этом случае высока вероятность подвижек в едином этнокультурном пространстве севера Ирана и юга Азербайджана.

Тегеран не против того, чтобы Южный Кавказ был един, однако контролировать столь масштабный процесс властям Исламской республики не под силу, в том числе потому, что они не имеют достаточного опыта осуществления интеграционных проектов. Отчасти в этой связи руководство ИРИ склонно скептически относиться к возможному созданию наднациональных структур на Южном Кавказе, ведь нерегулируемые властями ИРИ процессы, в их представлении, могут стать источником внутренней нестабильности.

Руководство ИРИ с воодушевлением поддержит интеграцию Южного Кавказа лишь в том случае, если политика региона будет нейтральной. Во многом это условие отвечает интересам безопасности республики, поскольку в мировой политике Иран чаще всего выступает в качестве изгоя. Европейская и американская дипломатии годами оказывают санкционное давление на экономику ИРИ, а Россия и Турция придерживаются сугубо дипломатического подхода в отношении Исламской республики. Международные контакты реализуются преимущественно в обход наложенных санкций, а нейтральная политика единого интеграционного пространства Южного Кавказа сохранит баланс сил, в том числе на Ближнем Востоке, без ущерба для интересов Ирана.

Однако если процессы интеграции будут курироваться внерегиональными силами, то в ИРИ будут противиться объединению северных соседей, опасаясь покровительства со стороны "западной демократии". Сдвиги, которые будут происходить в регионе, по логике Тегерана, могут быть использованы заданными спецслужбами. В таком случае властям ИРИ придется каким-то образом реагировать на очередной вызов со стороны враждебной политики, вплоть до попыток предотвратить создание союза между республиками Южного Кавказа. Оптимальным вариантом на роль куратора интеграции, в понимании ИРИ, может стать Россия, с которой Иран сближают опасения в дестабилизации Ближнего Востока и намерение не допустить какой-либо вооруженной эскалации.