Матвиенко: надеемся, Россия и Бахрейн договорятся о выпуске "Спутника V" в королевстве

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется на успешное завершение переговоров по выпуску российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Бахрейне. Такое заявление она сделала на заседании консультативного совета Национального собрания королевства.

"Россия предложила Бахрейну не только сами вакцины, но и возможность передать технологии, возможность производить эту вакцину, локализовать ее в Бахрейне. Сейчас идут переговоры, надеюсь, они завершатся успешно", - цитирует сенатора ТАСС.

Она пояснила, что при таком исходе Бахрейн получит возможность не только выпускать достаточное количество безопасного и эффективного препарата для вакцинации и ревакцинации собственных жителей, но и экспортировать вакцину в другие страны.

Матвиенко напомнила, что восстановление экономик в текущей ситуации во многом связано с вакцинацией населения и достижением национального иммунитета.