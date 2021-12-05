Главная » Новости

Матвиенко: надеемся, Россия и Бахрейн договорятся о выпуске "Спутника V" в королевстве

Матвиенко: надеемся, Россия и Бахрейн договорятся о выпуске &quot;Спутника V&quot; в королевстве

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется на успешное завершение переговоров по выпуску российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Бахрейне. Такое заявление она сделала на заседании консультативного совета Национального собрания королевства.

"Россия предложила Бахрейну не только сами вакцины, но и возможность передать технологии, возможность производить эту вакцину, локализовать ее в Бахрейне. Сейчас идут переговоры, надеюсь, они завершатся успешно", - цитирует сенатора ТАСС.

Она пояснила, что при таком исходе Бахрейн получит возможность не только выпускать достаточное количество безопасного и эффективного препарата для вакцинации и ревакцинации собственных жителей, но и экспортировать вакцину в другие страны.

Матвиенко напомнила, что восстановление экономик в текущей ситуации во многом связано с вакцинацией населения и достижением национального иммунитета.

1460 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!