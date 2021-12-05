Похищение кроватей и печи раскрыли на Ставрополье

Подозреваемого в краже задержали полицейские в Нефтекумском городском округе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В отдел обратилась женщина, рассказавшая о похищении имущества из ее дома.

Полицейские провели оперативные мероприятия, по итогам которых установили личность и местонахождение подозреваемого - ранее судимого 43-летнего местного жителя, передает 1777.ru.

Рецидивист дал признательные показания. По его словам, зная, что хозяйки нет дома, он проник в дом и украл газовую печь, две металлические кровати и 20-литровую кастрюлю.

Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, полученные деньги потратил.

Открыто уголовное дело по статье о краже.