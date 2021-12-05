Кандидатов от оппозиции подвергли приводу в полицию в Масисе

Правоохранители доставили в отделение двух кандидатов в члены Совета старейшин Масиса (Араратская область) от блока "Давид Амбарцумян" и двух их сторонников, об этом сообщил Норайр Акопян, идущий под вторым номером в избирательном списке блока.

В Масисе, как и в ряде других общин Армении, сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления.

"Был получен ложный сигнал о том, что они якобы препятствовали избирательному процессу. Их просто хотят изолировать на три часа, чтобы они не проявляли активности в своих общинах", - цитирует его Sputnik Армения.

Оппозиционер считает, что таким образом власти стремятся деморализовать своих противников на выборах.