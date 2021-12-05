В России снимут документальный фильм о работе ученых на коллайдерах в Швейцарии и Дубне

Киностудия им. М. Горького собирается снять полнометражный документальный фильм о молодых ученых, которые занимаются исследованиями на Большом адронном коллайдере в Швейцарии и в Дубне (Московская область), где на базе Объединенного института ядерных исследований строится новый ускорительный комплекс, рассказала ее гендиректор Юлиана Слащева на фестивале "Мир знаний" в Санкт-Петербурге.

"Но [фильм будет] не про сами коллайдеры, а про молодых ученых, для которых это жизнь, которые там развиваются, совершают открытия, про их судьбы - как это в Швейцарии и как это в России. По-моему, мы будем первые - в России точно, кто снимает в коллайдере", - цитирует ее ТАСС.

Слащева охарактеризовала этот проект как создающийся "на стыке документального и научно-популярного кино".