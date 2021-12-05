СМИ сообщили о крушении БПЛА в Иране

Беспилотник разбился в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе Ирана, об этом сообщает агентство "Тасним".

В социальных сетях опубликованы видео, на которых вертолет перевозит остатки дрона. Власти шахрестана Кухранг, где случилось ЧП, подтвердили подлинность записи, никаких деталей инцидента они не предоставили.

По предварительным данным, внешне аппарат напоминает и иранский Shahed 171 Simorgh, и американский RQ-170, пишет "Интерфакс".

Официальных комментариев со стороны центральных властей Ирана пока не поступало.