Тегеран: трехстороннее соглашение решит большую часть проблем Ирана с газом

Соглашение о газовом свопе между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном поможет ИРИ решить большую часть проблем с "голубым топливом". Об этом рассказал IRIB руководитель аппарата президента Исламской Республики Голям Хосейн Исмаили.

"В рамках реализации соглашения в Иране будет устранена проблема пониженного давления газа в северных провинциях в холодное время года", - обратил внимание чиновник.

По его словам, одним из ключевых направлений внешней политики нынешней администрации стало построение отношений с другими странами, активизация дипломатии и сосредоточение внимания на государствах-соседях.

Поэтому, указал Исмаили, на 15-м Саммите ОЭС, который прошел в Ашхабаде, во главу угла был поставлен вопрос развития экономических отношений со странами-участницами объединения в различных областях, обсуждалось сотрудничество по вопросам торговли, энергетики, цифровой экономики и различных платформ.

Глава аппарата президента Ирана напомнил, что "на полях" саммита были проведены двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Пакистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, удалось достигнуть "хороших договоренностей" с соседями, в том числе по газу.

Напомним, что согласно подписанному 28 ноября контракту о своповых поставках газа туркменский газ в объеме до 1,5-2 млрд кубометров в год будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана, поставки начнутся 22 декабря нынешнего года. В результате газом будут обеспечены пять провинций ИРИ.