Евродепутат: в случае конфликта России и Украины "Северному потоку-2" конец

Руководитель ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер призвал закрыть проект "Северный поток-2", если между Россией и Украиной произойдет вооруженный конфликт. С соответствующим заявлением он выступил в интервью газете Bild am Sonntag.

В нем политик сообщает о якобы "угрозе для Украины в свете недавнего развертывания российских войск на границе реальна", которая вызывает у него "очень большую обеспокоенность".

Вебер выразил мнение, что НАТО четко дало понять: "российская акция против Украины будет иметь высокую цену", - и призвал новую правящую коалицию ФРГ озвучить эту "цену".

Евродепутат отметил, что если РФ прибегнет к оружию в регионе, то ""Северному поток-2" конец, ввод в эксплуатацию исключен".