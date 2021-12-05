Ревнивая жительница Дербента задержана за ранение друга

Жительница Дербента задержана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В ходе расследования было установлено, что в августе уходящего года 28-летняя местная жительница во время скандала нанесла проникающее ножевое ранение в грудь 24-летнему мужчине. Он был госпитализирован.

"В ходе разбирательства подозреваемая дала признательные показания и пояснила, что с данным гражданином они состояли в близких отношениях и проживали вместе", - рассказали в полиции.

По словам подозреваемой, в тот день они поссорились на почве ревности, и в результате девушка ударила мужчину ножом.

Она задержана в порядке ст.91 УПК РФ.