Россия отмечает День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой

В России сегодня отмечается День воинской славы - День начало контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году.

Именно в результате него провалился гитлеровский план "молниеносной войны" против СССР. Поражение стало для фашистской армии первым крупным проигрышем во Второй мировой войне, оно развеяло миф о ее непобедимости.

Памятная дата была установлена Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России". В Москве праздник отмечают как городской с 2012 года.

Ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей Москвы с праздником поздравил мэр столицы Сергей Собянин, телеграмма опубликована на его официальном сайте.

"В эти дни мы вспоминаем героических бойцов Красной армии, народных ополченцев и партизан, доблестных тружеников тыла и других защитников столицы. В суровом декабре 1941 года наш город стал для врага неприступной крепостью, от стен которой начался долгий и тяжелый путь на Берлин", - сказано в ней.

"Дорогие ветераны, память о вашем подвиге передается от сердца к сердцу, из поколения в поколение. Для всех нас вы всегда будете примером мужества, стойкости и беззаветной преданности Родине", - обратился градоначальник.

Напомним, контрнаступление советских войск под Москвой было вторым этапом Московской битвы, перед ним велись тяжелые оборонительные бои.

Гитлеровское командование планировало захватить столицу с ходу в первые недели войны, когда это не удалось - разработало крупную наступательную операцию под кодовым наименованием "Тайфун". Она началась 30 сентября 1941 года на брянском и 2 октября на вяземском направлениях. Несмотря на упорное сопротивление Красной армии, оборона была прорвала, и к началу декабря захватчики вышли к каналу Москва - Волга, форсировали реку Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, подошли к Кашире с юга, охватили с востока Тулу. Но здесь им пришлось остановиться.

Защитники столицы, вместе с жителями Москвы и Подмосковья, вели сражения и фактически превратили город в неприступную крепость, изматывая противника упорной обороной позиций, контратаками и контрударами, вводом свежих резервов и ударами с воздуха.

К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны, инициатива начала переходить на сторону советских войск. К этому моменту советское командование сосредоточило за линией фронта стратегические резервы, в которые в том числе вошли сибирские и дальневосточные дивизии.

В начале декабря 1941 года советские войска под столицей насчитывали 1,1 млн человек, 7650 орудий и минометов, 774 танка и одну тысячу самолетов. В противостоявшей им германской группе армий "Центр" было более 1,7 млн человек, около 13,5 тыс орудий и минометов, 1170 танков, 615 самолетов.

На рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой - первым пошел в бой Калининский фронт (командующий генерал-полковник Иван Конев). Шестого декабря начали наступать Западный фронт (командующий генерал армии Георгий Жуков) и правое крыло Юго-Западного фронта (командующий маршал Советского Союза Семен Тимошенко), которое 18 декабря 1941 года было преобразовано в Брянский фронт (командующий генерал-полковник Яков Черевиченко).

Несмотря на отсутствие превосходства в численности, холода и глубокий снег, контрнаступление развивалось успешно. Восьмого декабря Гитлер издал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте.

Во время контрнаступления под Москвой были реализованы несколько частных наступательных операций на различных направлениях, в ходе которых удалось выбить противника с занимаемых позиций: были освобождены Рогачево, Венев, Елец, Сталиногорск (ныне Новомосковск), Солнечногорск, Ефремов, Калинин (ныне Тверь). Ставка потребовала от командующих фронтами расширить фронт наступления и осуществлять безостановочное преследование.

Немецко-фашистские войска ожесточенно сопротивлялись, в соответствии с изданным 16 декабря "стоп-приказом" Гитлера, но терпели неудачи. 19 декабря за отступление из-под Москвы был отправлен в отставку генерал-фельдмаршал фон Браухич, командующий сухопутными войсками, его должность занял лично Гитлер.

Во второй половине декабря велось активное наступление советских войск правого крыла Западного фронта, которые 19 декабря вышли на рубеж pек Лама и Руза. Левое крыло Западного фронта и Брянский фронт 25 декабря на широком фронте добралось до Оки. В конце декабря - начале января были освобождены Козельск, Калуга, Мещовск и Мосальск, Наро-Фоминск, Малоярославец, Боровск.

К 7 января 1942 года советские войска разбили соединения группы армий "Центр", которые ранее прорвались на ближние подступы к Москве с севера и юга. В итоге фланговые ударные группировки противника были отброшены от столицы на 100-250 км, разбиты его 38 дивизий, освобождено свыше 11 тыс населенных пунктов.

На этом контрнаступление Красной Армии под Москвой завершилось. Оно создало благоприятные условия для перехода в общее наступление на других направлениях. Советские войска глубоко вклинились в оборону врага на стыке групп армий "Север" и "Центр", нарушив оперативное взаимодействие между ними. Но отсутствие достаточного опыта в ведении масштабных наступательных действий, танковых соединений и общий недостаток сил и средств не дали возможности окружить и уничтожить основные силы группы армий "Центр".

Тем не менее, успехи были велики. Враг был отброшен на запад на 150-400 км, удалось освободить Московскую и Тульскую области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей. Более того, Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.