Возможного убийцу подростка поймали по горячим следам в Тбилиси

Правоохранители в Тбилиси по горячим следам задержали обвиняемых по делу об умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, - ими оказались двое молодых людей 16 и 17 лет. Такое заявление распространило МВД Грузии.

Как выяснило следствие, накануне вечером в ходе ссоры, произошедшей в районе Санзона, один из задержанных ранил холодным оружием 15-летнего подростка и сбежал.

Как передает Sputnik Грузия, вместе с возможным убийцей находился второй задержанный. Он, по данным следствия, будучи свидетелем преступления, не сообщил о нем в полицию.

Раненый юноша был госпитализирован в Первую университетскую клинику, но, несмотря на усилия врачей, скончался. По сведениям СМИ, он был ранен в сердце.