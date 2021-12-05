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Возможного убийцу подростка поймали по горячим следам в Тбилиси

Возможного убийцу подростка поймали по горячим следам в Тбилиси

Правоохранители в Тбилиси по горячим следам задержали обвиняемых по делу об умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, - ими оказались двое молодых людей 16 и 17 лет. Такое заявление распространило МВД Грузии.

Как выяснило следствие, накануне вечером в ходе ссоры, произошедшей в районе Санзона, один из задержанных ранил холодным оружием 15-летнего подростка и сбежал.

Как передает Sputnik Грузия, вместе с возможным убийцей находился второй задержанный. Он, по данным следствия, будучи свидетелем преступления, не сообщил о нем в полицию.

Раненый юноша был госпитализирован в Первую университетскую клинику, но, несмотря на усилия врачей, скончался. По сведениям СМИ, он был ранен в сердце.

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