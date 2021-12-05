Заболеваемость коронавирусом в России сокращается четвертую неделю подряд

Количество новых случаев коронавируса в России сокращается четвертую неделю подряд: за последние семь дней в РФ обнаружено на 3,3% меньше заболевших, чем за предыдущие.

Об этом сообщает ТАСС, опираясь на данные федерального оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

В частности, с 29 ноября по 5 декабря было зарегистрировано 231 240 случаев заражения, с 22 по 28 ноября их было 239 215 за период. Кроме того, количество заболевших снова оказалось меньше числа выздоровевших: за последнюю неделю вылечились от заболевания 234 295 человек.

Уменьшается и число активных случаев (пациентов, которые проходят лечение в данный момент): в прошлое воскресенье их насчитывалось 1 029 507, в это - 1 017 929.

Снижается и смертность от ковида: за последние семь дней оперштаб сообщил о 8 523 летальных исходах против 8 660 неделей ранее.