Водитель сбил двух подростков и ушел в Западном Казахстане

В Западно-Казахстанской области устанавливают личность водителя Toyota Prado, сбившего двух подростков на обочине и сбежавшего с места аварии. Об этом пишут СМИ.

ДТП случилось в Уральске около 19.00 накануне, передает портал "Мой город".

Водитель сбил двух 16-летних юношей, шедших по обочине. После аварии он пешком покинул место ДТП.

"Однако в машине осталась женщина, которая утверждала, что за рулем была она. Со слов свидетелей, за рулем Toyota Prado находился мужчина. Сейчас его разыскивают", - отметили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

По информации областного управления здравоохранения, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии с закрытым черепно-мозговыми травмами и сотрясением головного мозга, у одного также диагностирована ушибленная рана теменной области.

Ведется досудебное расследование.