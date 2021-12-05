Органы местного самоуправления выбирают в Армении

Сегодня в 36 общинах Армении проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Избирательные участки открылись в 08.00 (07:00 мск), передает Sputnik Армения.

Выборы по пропорциональной системе проходят в населенных пунктах, расположенных в девяти областях: Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Вайоцдзорской и Тавушской.

Напомним, это уже третьи выборы в органы местного самоуправления в Армении в этом году: голосование проходило в ряде общин 17 октября и 14 ноября.