В Киеве назвали "издевательством" решение германского регулятора по "Северному потоку-2"

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко счел "издевательством" данное германским Федеральным сетевым агентством оператору Nord Stream 2 AG разрешение создать немецкую "дочку", пишет издание Euractiv.

Витренко полагает, что газопровод "Северный поток-2" нельзя сертифицировать, так как он, по мнению главы компании, якобы "не соответствует правилам Евросоюза".

"Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет", - цитирует его РИА Новости.

Глава "Нафтогаза" считает необходимым, чтобы на всех участках трубопровода были альтернативные поставщики.