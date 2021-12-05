Синоптик рассказал о воскресной погоде в Москве

Легкий мороз и временами небольшой снег ожидаются сегодня в Москве, об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, погода будет облачной. "Температура в столице минус 1 - минус 3, а в Подмосковье минус 1 - минус 6 градусов", - цитирует синоптика РИА Новости.

Тишковец уточнил, за день высота снежного покрова увеличится на 1-3 см, температурный фон останется в пределах климатической нормы.

Кроме того, он добавил, что будет дуть юго-западный, южный ветер, со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет отметки 747 мм ртутного столба, что находится в пределах нормы.