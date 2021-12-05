Белый дом подтвердил: переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря

Вашингтон подтвердил проведение во вторник 7 декабря переговоров по защищенной видеосвязи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Соответствующее заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки опубликовано на его сайте накануне.

"Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы", - сказано в нем.

Кроме того, уточнила Псаки, в ходе беседы с российским лидером Байден подчеркнет обеспокоенность Америки в связи с "военной активностью России на границе с Украиной", а также в очередной раз "подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее о проведении переговоров 7 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Напомним, 3 декабря помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что главы государств в ходе переговоров по видеосвязи рассмотрят российско-американские дела, актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию в Афганистане, Иране, внутриукраинский кризис, Ливию и, возможно, Сирию. Помимо этого, по словам Ушакова, лидеры намерены рассмотреть ход диалога по стратстабильности, также, скорее всего, будет затронута тема реализации российской инициативы о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.