Баку передал Еревану тело диверсанта, напавшего на военнослужащего ВС Азербайджана в Ходжавенде

Тело армянского диверсанта, обезвреженного при нападении на военнослужащего ВС Азербайджана, несшего боевое дежурство на одной из позиций азербайджанской армии в Ходжавендском районе, было передано армянской стороне.

Об этом пишет Trend со ссылкой на координатора Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмеда Шахидова.

Он пояснил, что передача тела армянского диверсанта Сейрана Саркисяна состоялась через территорию Гырмызы Базар с участием представителей миротворческого контингента РФ, временно дислоцированного на территории АР.