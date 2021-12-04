Новые власти ФРГ угрожают Китаю ограничить импорт

В интервью Die Tageszeitung новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости более жесткой позиции в отношении Пекина. В ответ китайской посольство в Берлине заявило: ”Миру нужны те, кто наводит мосты, а не строит стены”.

Deutsche Welle отмечает, что риторика Бербок, также занимающей пост сопредседателя Партии Зеленых, была жесткой. Она заявила, что "авторитарные государства, в частности, азиатский гегемон, должны быть обузданы", поэтому сокращение импорта, которое приведет к ”серьезным проблемам” для Пекина, должно использоваться в качестве сдерживающей меры на европейском уровне. Это сигнал об изменении политики Германии при новой коалиции под управлением канцлера Олафа Шольца, который вступит в должность на следующей неделе.

Что именно сказала Бербок

Бербок считает, что проблемы Германии с Китаем должны быть решены раз и навсегда. ”Выразительное молчание не есть форма дипломатии, оно не работает на перспективу, хотя многие и считали его приемлемым на протяжении последних нескольких лет, - сказала министр, имея в виду правительство канцлера Ангелы Меркель. - Лично я уверена, что основанная на ценностях внешняя политика - это баланс диалога и жесткого подхода”.

Министр иностранных дел добавила, что диалог - центральный компонент международной политики, а ”замалчивание и приукрашивание должны быть исключены”. Бербок имела в виду многочисленные обвинения Китая в нарушении прав человека, в том числе и интернирование миллиона уйгурских мусульман в северо-восточном районе Синьцзян. Новый министр уверена, что сокращение импорта Европейским союзом может быть использовано в качестве меры оказания давления на Пекин и спровоцирует ”серьезные проблемы” для такого экспортного гиганта как Китай. "Мы, европейцы, должны прибегать к подобному рычагу давления на общем внутреннем рынке куда чаще”, - сказала Бербок.

Что ответил Китай

В заявлении, опубликованном в пятницу, китайское посольство в Берлине призвало ”отдельных немецких политиков рассматривать Китай и китайско-германские отношения объективно и целостно, и свою энергию направлять на продвижение действенного сотрудничества между двумя сторонами”. ”Наши различия и разногласия сегодня куда менее значительные, чем еще 50 лет назад, - подчеркнули в посольстве. - По сравнению с тем историческим периодом, наше партнерство шире, а общих интересов куда больше”.

Посольство призвало Германию ”наводить мосты, а не строить стены”. ”Руководство КНР готово встретиться с новым федеральным правительством с целью поиска общих интересов на основе уважения, равенства и на взаимовыгодных условиях, чтобы наши отношения развивались в правильном, стабильном направлении. Наше партнерство за прошедшие полвека продемонстрировало умение преодолевать идеологические разногласия, избегать нежелательных ситуаций и добавиться выгодных обеим сторонам результатов”, - заявили в китайском посольстве.

На каком уровне сейчас германо-китайские отношения

Правительство Меркель часто подвергалось критике за то, что на первое место ставило прочные деловые связи с Китаем, закрывая глаза на нарушение прав человека. В результате такой стратегии Китай стал самым крупным торговым партнером Германии. Меркель также выступила инициатором прошлогоднего инвестиционного соглашения с Китаем, действие которого на данный момент приостановлено из-за напряженности между Брюсселем и Пекином. Сейчас Меркель призывает Европу не разрывать связи с Китаем.

Несколько лет назад на фоне усиливающегося экономического и военного соперничества США под руководством Дональда Трампа объявили торговую войну Китаю. Германия в ней участия не принимала. Немецкое бизнес-сообщество на протяжении многих лет надеется, что Китай продолжит открыться для международных компаний. Однако политика лидер КНР Си Цзиньпина предполагает, что страна будет двигаться в противоположном направлении.