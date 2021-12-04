Оросительные системы на еще 2,5 тыс га запустят в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии в настоящий момент завершается запуск оросительных систем на площади 2,5 тыс га, написал глава региона Казбек Коков на своей странице в Instagram по итогам совещания под председательством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

На нем рассматривались вопросы реализации государственной программы, связанные с мелиорацией сельхозземель и вовлечением в оборот земель сельхозназначения, а также проекты законодательных актов в этой сфере.

"Благодаря государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей за последние три года мы ввели в эксплуатацию около 25 тыс га мелиорируемых земель. В текущем году ввели более 9 тыс га, установили 82 широкозахватные дождевальные машины с орошаемой площадью 7,4 тыс га", - уточнил глава КБР.

Коков добавил, что в нынешнем году по госпрограмме на развитие мелиорации в Кабардино-Балкарии предусмотрено 615 млн рублей, на данный момент помощь получили более чем 80 сельхозпроизводителям.

Глава республики указал, что за счет мелиорации, как и в 2020 году, удается достигать высоких результатов в растениеводстве: предварительно в этом году ожидаются более высокие, чем год назад, урожаи зерновых и зернобобовых, овощей, картофеля, а также плодов и ягод.