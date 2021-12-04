Группа "Мгзавреби" выступит с концертом в Москве

Популярная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" даст специальный новогодний концерт в Москве, сообщают организаторы, уточняя, что мероприятие пройдет 18 декабря в клубе Мумий Тролль Music Bar.

"Мы с нетерпением вместе с вами ждали этого концерта и рады видеть любимых артистов отмечающих в этом году свое 15-летие. Спеть любимые песни хором в компании с Mgzavrebi – бесценно", – говорится на официальной странице коллектива в Facebook.

Также в анонсе без объяснения причин отмечено, что для посещения концерта QR-коды и справки не требуются.