Поезд Москва-Евпатория вернется весной 2022 года

Оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" возобновит прямое сообщение между Москвой и крымской Евпаторией весной будущего года.

"Сезонный поезд (Москва - Евпатория) приостановил курсирование на зимний период, но, учитывая многочисленные просьбы пассажиров, руководство компании-перевозчика приняло решение о возобновлении маршрута уже с начала весны", - сообщили в компании.

Первый поезд отправится из Москвы уже 28 февраля в 23:50, чтобы прибыть в Евпаторию утром 2 марта. Время в пути составит 34 часа 40 минут. Поезда "Таврия" по маршруту будут курсировать через день, остановки намечены в городах Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь, Саки.

Билеты можно приобрести за 90 суток до отправления поезда.