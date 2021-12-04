Новогоднюю ель в Кремль привезут 16 декабря

Главная новогодняя ель России будет доставлена в Кремль 16 декабря, сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ.

"Главную новогоднюю ель страны планируется доставить на Соборную площадь Кремля ориентировочно 16 декабря. Презентация украшенной ели состоится 22 декабря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что даты могут незначительно меняться.

Срубить ель для Кремля собираются 14 декабря. Дереву 90 лет, оно растет в городском округе Щелково и достигает 28 м в высоту.