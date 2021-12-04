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У ядерного завода в Натанзе произошел взрыв

У ядерного завода в Натанзе произошел взрыв

Сегодня у города Натанз, где расположен секретный иранский ядерный объект, прогремел взрыв. Власти немедленно сообщили, что взрыв не радиоактивного характера и не имеет отношения к ядерным разработкам.

Как заявил губернатор провинции Исфахан Реза Мортазави, источник взрыва – это запуск ракеты системы обороны ИРИ.

В результате взрыва никто не пострадал, пишет IRNA.

Безопасность взрыва подтвердили в командовании сил ПВО Натанза, уточнив, что проводили учебные стрельбы. "Час назад один из ракетных комплексов в этом районе был испытан для оценки боевой готовности. Причин для беспокойства нет", - заверили иранские военные.

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