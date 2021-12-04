Грузия пережила двойное землетрясение

Как сообщили сегодня в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии, за день в республике произошло два землетрясения.

Первое началось в 13:01 по московскому времени в Квемо-Картли: очаг залегал на глубине 12 км, эпицентр располагался в 7 км от села Самеба Цалкского муниципалитета. Его магнитуда составила 3,1.

Второе началось в 17:36 по московскому времени, на сей раз в Сванетии: очаг на глубине всего в 1 км, эпицентр в 31 км от поселка Местия, магнитуда – 3,6.

В обоих случаях не было данных о пострадавших или разрушениях.