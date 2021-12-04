На митинге Реджепа Тайипа Эрдогана обнаружена бомба

Неизвестные принесли на митинг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сиирте самодельное взрывное устройство. Ее обнаружили саперы турецких спецслужб, обеспечивавших безопасность на митинге.

Террористы попытались обойти протоколы безопасности тем, что прикрепили бомбу под машину одного из сотрудников спецслужб, ожидая, что ее проверять не будут. Однако взрывное устройство было найдено непосредственно перед началом выступления Эрдогана.

При этом ряд турецких СМИ сообщают, что на самом деле бомба была найдена в Мардине, при этом тоже под машиной одного из сотрудников безопасности, работавшего на митинге Эрдогана в Сиирте.