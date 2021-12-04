США рассказали об отказе Ирана от компромиссов по ядерной сделке

Как сообщили сегодня в Госдепартаменте США, Вашингтон констатирует отказ Тегерана от прежних компромиссов по восстановлению иранской ядерной сделки и выдвижение властями ИРИ дополнительных условий.

"Подготовка иранской делегации к переговорам в Вене свелась к выдвижению предложений, которые отходили ото всех компромиссов, представленных Ираном в предшествующие шесть месяцев. Они попросили большего", - приводит РИА Новости слова представителя Госдепа.

Уточняется, что Иран требует от США того, что выходит за рамки изначальной ядерной сделки.