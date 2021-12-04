В Ереване избит иностранец

Как сообщили сегодня в полиции Армении, в Ереване двое напали на иностранного гражданина.

Известно, что в ночь со вторника на среду возле медцентра "Армения" два человека устроили скандал с 26-летним иностранцем и увезли его в Эчмиадзин, по дороге отняв у него 127 тыс драмов ($260), телефон и серебряную цепочку.

Накануне рядом с тем же медцентром "Армения" был задержан один из подозреваемых. Второй попытался скрыться в селе Алагяз Арагацотнской области, но тоже был обнаружен полицейскими.

Гражданство пострадавшего не разглашается.