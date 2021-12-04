Глава Кабардино-Балкарии лично поможет десятилетнему мальчику, нуждающемуся в пересадке костного мозга

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил на своей странице в Instagram, что лично оплатит лекарство для операции по пересадке костного мозга десятилетнему мальчику, чья жизнь под угрозой из-за лимфобластного лейкоза.

Об этом ребенке, живущем в Кабардино-Балкарии, на днях рассказал телеканал НТВ. В сюжете сообщалось, что для операции по пересадке костного мозга требуется лекарство стоимостью 1,6 млн рублей.

"10-летнему Диме, жителю нашей республики необходима пересадка костного мозга. Донора нашли, но оказалось, что для операции нужно лекарство, стоимость которого превышает 1,6 миллиона рублей", - прежде всего отметил в соцсети Казбек Коков.

"Организовали поддержку по линии Минздрава. Необходимую материальную помощь, которая требуется для приобретения лекарства, окажу лично", - написал глава Кабардино-Балкарии.