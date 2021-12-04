В Москве открылась выставка "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров"

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве сегодня сообщили об открытии выставки "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров", приуроченной к столетию образования Дагестанской АССР.

Выставка продлится до 23 декабря. Вниманию посетителей представлены более 150 экспонатов: традиционные дагестанские костюмы, ковры, образцы художественных промыслов дагестанских мастеров, созданные из металла, керамики и дерева.

В частности, речь идет о работах златокузнецов из Кубачи, ворсовых и безворсовых коврах из Ахты, Дербента, Микраха, Рукеля, Табасарана, Хива и Хунзаха и унцукульской насечке металлом по дереву.

Также на экспозицию выставлены фотографии дагестанских пейзажей, портреты народностей республики и мастеров за работой. Все фотографии были сделаны художником Сергеем Тартаковским.

Выставку вместе с музеем организовал некоммерческий фонд "Национальное Возрождение" при участии музея-заповедника - этнографического комплекса "Дагестанский аул".