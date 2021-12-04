Кемалисты провели митинг против Эрдогана в Мерсине

Сегодня в Мерсине оппозиционная Народно-республиканская партия Турции провел митинг против финансовой политики властей, из-за которой обесценивается турецкая лира. Участники митинги потребовали отставки президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лидер кемалистов Кемаль Кылычдароглу заявил, что оппозиция отправит Эрдогана в отставку без его желания. "Я принесу в Турцию мир, демократию, справедливость", - пообещал глава Народно-республиканской партии.

Кылычдароглу призвал поддержать его всех граждан Турции, включая тех, кто голосовал за Эрдогана на президентских выборах. "Для того, чтобы выиграли все, мы пойдём на выборы и у урн для голосования свергнем эту диктатуру. Я вам даю слово", - вновь пообещал он.

Напомним, что по решению Реджепа Тайипа Эрдогана Центробанк Турции снижает ключевую ставку ради повышения конкурентоспособности турецких товаров и долгосрочного замедления инфляции в стране. В краткосрочной перспективе низкая ключевая ставка вызывает падение курса лиры и рост цен.