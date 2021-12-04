Грузия объявила текущие вакцины эффективными против штамма "омикрон"

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила сегодня на грузинском телевидении, что текущие вакцины от коронавируса, которыми прививаются граждане республики, защитят их и от нового, потенциально игнорирующего прививки штамма "омикрон".

"Вакцина довольно-таки активна в отношении нового штамма, и мы к нему готовы", - приводит ее слова Спутник-Грузия.

Тикарадзе заверила граждан, что грузинский Минздрав получает все актуальные данные об "омикроне" из первых рук и перенимает мировой опыт по противостоянию новому штамму коронавируса.

Отметим, что граждане Грузии сейчас прививаются западными вакцинами Pfizer и AstraZeneca, а также китайскими Sinovac и Sinofarm. Напомним, что западные вирусологи выражают сомнение в том, что нынешние вакцины помогут защититься от "омикрона", поскольку его мутации сосредоточены в S-белке, на выработку специфических антител к которому и рассчитаны те же Pfizer и AstraZeneca.