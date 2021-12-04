"Спартак" обыграл "Ахмат" у себя дома

В Москве сегодня прошел матч 17-го тура Тинькофф - РПЛ, в котором встретились московский "Спартак" и грозненский "Ахмат". Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый гол "Ахмату" был забит на 13-й минуте Виктором Мозесом, однако в добавленное к первому тайму время грозненцам удалось установить равновесие благодаря голу Даниила Уткина. Исход матча решили последние минуты, когда Квинси Промес поразил ворота "Ахмата".

Отметим, что с 32-й минуте "Спартаку" пришлось играть в меньшинстве из-за удаления с поля нападающего Александра Соболева.

Таким образом, "Спартаку" удалось впервые за семь матчей одержать победу. С 23 очками он сейчас находится на девятом месте турнирной таблицы. "Ахмат", несмотря на поражение, опережает его: у грозненского клуба 24 очка и седьмое место.