Мурат Гассиев не сможет встретиться с Андреем Руденко из-за руки

Как сообщили сегодня организатора боксерского боя за титул континентального чемпиона IBF в супертяжелом весе, бой отменен. Один из его участников, осетинский боксер Мурат Гассиев сломал руку.

"Гассиев сломал правую руку во время спаррингов. Бой с Руденко отменен", - приводит сообщение организаторов ТАСС.

27-летний Мурат Гассиев, на счету которого 28 побед и одно поражение, должен был встретиться 25 декабря в Сочи с украинским боксером, 38-летним Андреем Руденко, победившим в 34 поединках из 39.