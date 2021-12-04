Запад заинтересовался "Байрактарами"

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на конференции "Глобальные стратегии оборонной и авиационной промышленности 2021" в Анталье заявил, что турецкие боевые беспилотники "Байрактар" заинтересовали многие западные страны.

"Приобретение Польшей турецких беспилотников представляет большое значение, так как это был первый случай, когда страна-член НАТО и Евросоюза, пополнила военный арсенал продукцией турецкого производства. На данный момент ряд других стран Евросоюза и НАТО интересуются этим типом нашей продукции", - передает его слова агентство "Анадолу".

Сославшись на опыт применения "Байрактаров" армией Азербайджан во время Отечественной войны, Чавушоглу подчеркнул, что беспилотники турецкого производства "создали новую парадигму науки о войне" и изменили глобальные подходы к ведению боевых действий.