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Запад заинтересовался "Байрактарами"

Запад заинтересовался &quot;Байрактарами&quot;

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на конференции "Глобальные стратегии оборонной и авиационной промышленности 2021" в Анталье заявил, что турецкие боевые беспилотники "Байрактар" заинтересовали многие западные страны.

"Приобретение Польшей турецких беспилотников представляет большое значение, так как это был первый случай, когда страна-член НАТО и Евросоюза, пополнила военный арсенал продукцией турецкого производства. На данный момент ряд других стран Евросоюза и НАТО интересуются этим типом нашей продукции", - передает его слова агентство "Анадолу".

Сославшись на опыт применения "Байрактаров" армией Азербайджан во время Отечественной войны, Чавушоглу подчеркнул, что беспилотники турецкого производства "создали новую парадигму науки о войне" и изменили глобальные подходы к ведению боевых действий.

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