Саакашвили в тюрьме кормили психотропными препаратами

Глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани сообщила сегодня, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пытали психотропными препаратами – об этом она узнала после посещения Саакашвили в больнице. Также она отметила, что у экс-президента синдром Вернике и посттравматическое расстройство.

Джишкариани подчеркнула, что прописанный Саакашвили курс психотропных препаратов считается формой фармакологической пытки. При этом она отказалась говорить, какими именно нейролептиками "пытали" экс-президента Грузии.

"У Михаила Саакашвили не было психоза, но после госпитализации мы столкнулись с этим состоянием, клиническое состояние было оценено как нейролепсия", - приводит ее слова Грузия Онлайн.

По ее словам, под давлением "Эмпатии" дозировка неназванного нейролептика была снижена, благодаря чему Саакашвили смог лично присутствовать в суде. "Если бы назначенное лечение было продолжено, то он не смог бы присутствовать на процессе", - уверила Мариам Джикариани.