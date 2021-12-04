У Гази-Юрта разбился автомобиль

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Ингушетии, недалеко от села Гази-Юрт Назрановского района республики произошло ДТП с участием одного автомобиля

Уточняется, что на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" автомобиль Lada Granta разбился о дорожное заграждение. При этом пострадали два человека.

Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. В результате ДТП водитель и пассажиры оказались заблокированы в машине.

Как пишет Комсомольская правда, спасатели разблокировали пострадавших и передали врачам для госпитализации в Республиканскую клиническую больницу.