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Американские СМИ узнали дату встречи Путина и Байдена

Американские СМИ узнали дату встречи Путина и Байдена

Агентство Reuters сообщило сегодня, что президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден проведут личные переговоры 7 декабря. Об этом агентству поведали источники в Белом доме.

Беседа пройдет в формате видеосвязи по защищенному каналу и будет посвящена самому широкому кругу двусторонних и международных вопросов.

Известно, что Байден хочет поговорить с Путиным о ситуации на Украине, выразить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже подтвердил, что переговоры состоятся вечером во вторник, хотя точное время пока не установлено.

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