Азербайджан получил от Армении карты минных полей в обмен на 10 диверсантов

Как сообщили сегодня в Службе государственной безопасности Азербайджана, сегодня днем Баку передал Еревану 10 диверсантов, задержанных 16 ноября во время боев на армяно-азербайджанской границе. Одновременно Армения передала Азербайджану карты минных полей, расположенных на освобожденных территориях.

"Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, в субботу, 4 декабря, передала Армении 10 военнослужащих армянского происхождения", - сказано в пресс-релизе СГБ АР. Уточняется, что все десятеро были задержаны во время боя в Кельбаджарском районе.

В СГБ также напомнили, что 26 ноября уже были возвращены один военный и один мирный гражданин Армении.

"В то же время, в результате проведенных переговоров, армянская сторона передала карты минных полей других освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики", - сообщили в Службе госбезопасности Азербайджана.

Посредником в этой акции выступило Минобороны России. СГБ АР выразило благодарность российским военным за усилия по передаче Баку карт минных полей.