Эрдоган пообещал стабилизировать цены в Турции за полгода

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил сегодня с речью на открытии промышленных объектов в провинции Сиирт. Турецкий лидер призвал граждан доверять тому, что делают власти в экономике, поскольку цель Анкары – улучшить жизнь населения.

"Мы добьемся стабилизации ценовой ситуации в экономике уже в первой половине 2022 года. Государство продолжит решительную борьбу с любым несправедливым завышением цен", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Эрдоган напомнил, что Турция сохраняет финансовую независимость, ее резервы составляют $126 млрд, у нее нет долгов перед МВФ, а темпы ВВП в 2021 году выше, чем у подавляющего большинства государств.

Вернувшись к теме роста цен, президент Турции подчеркнул, что власти "всегда будут на стороне производителей и работодателей; и мы поддерживаем идею низких процентных ставок для развития экономики".

Также Эрдоган объявил, что в ближайшее время будет поднят уровень минимальной заработной платы, чтобы защитить беднейшие слои населения.