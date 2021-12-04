Арестован бывший начальник Госохраны Армении

Как сообщили сегодня в антикоррупционном комитете Армении, Ереванский суд принял сегодня решение об аресте экс-начальник Главуправления госохраны полиции Вардан Минасян.

Минасян был задержан два дня назад по подозрению в присвоении государственных средств в особо крупном размере и в отмывании денег, полученных преступным путем.

После задержания следователи подали ходатайство об аресте подозреваемого, которое и был удовлетворено сегодня столичным судом общей юрисдикции, пишет Спутник-Армения.