Глава Дагестана вошел в генеральный совет "Единой России"

Глава Дагестана Сергей Меликов стал сегодня членом генерального совета правящей партии "Единая Россия". Генсовет из 170 человек был избран на сегодняшнем съезде партии и обновился более, чем наполовину.

Также в генсовет "Единой России" впервые вошли глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Миннауки Валерий Фальков, глава Минстроя Ирек Файзуллин, заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и сенатор от Москвы Инна Святенко.

Также был утвержден новый состав Комиссии "Единой России" по этике. Председателем Комиссии вновь стала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Зампредом был избран глава антикоррупционного комитета Госдумы Василий Пискарев, а ответственным секретарем – депутат Евгений Ревенко.