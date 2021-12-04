Рамзан Кадыров рассказал о визите чеченской делегации в Узбекистан

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице ВКонтакте рассказал сегодня о визите представительной чеченской делегации в Узбекистан. В поездке участвовали муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, министр культуры Айшат Кадырова и министр туризма Муслим Байтазиев.

Чеченский лидер назвал Узбекистан благословенным "краем с удивительной историей, ставшим колыбелью науки для мусульман, где с давних пор обучались одни из лучших исламских ученых". "Здесь, на этой земле, взрастившей многих праведников, покоятся двоюродный брат нашего любимого Пророка Кусам ибн Аббас, выдающийся хадисовед и комментатор Корана Мухьаммад аль-Бухари, основатель Тариката Накшбендийя, суфийский Устаз Мухьаммад Бахауддин", - написал он в соцсети.

Также он отметил, что покойный глава Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров "с восхищением рассказывал о минаретах и куполах Бухары и Ташкента, о прекрасных людях, об их чистых нравах и гостеприимстве". Чеченской делегации был оказан радушный прием, "дочь президента Узбекистана Мирзиеева Шахноза Шавкатовна познакомила их со всеми тонкостями восточного гостеприимства, прекрасной историей этого необыкновенного края, великолепными архитектурными шедеврами узбекских зодчих".

Делегация провела переговоры в ряде узбекистанских министерств. "Ожидается развитие связей в сфере туризма, культуры, спорта. Планируется наладить турмаршрут по местам пребывания Ахмата-Хаджи Кадырова в Узбекистане, намечен совместный проект по съемкам документального фильма о студенческом периоде жизни Ахмата-Хаджи. Есть и другие планы. Они будут способствовать укреплению братских отношений между нашими народами", - поведал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, членов его семьи и политическую команду, а также весь узбекский народ "за сохранение памяти об Ахмате-Хаджи, за красивые традиции гостеприимства и просто за искренние улыбки на лицах людей этого замечательного народа!".