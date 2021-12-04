Спецслужбы пригласили Нику Мелия на допрос

Председатель партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия опубликовал сегодня в Facebook текст приглашения на допрос, которое он получил от Службы государственной безопасности Грузии.

Из текста следует, что следователь Ираклий Капланишвили предлагает Нике Мелия самостоятельно явиться на допрос по некоему делу, а также передать документ с подробностями этого дела.

Мелия заявил, что "с удовольствием" посетит грузинские спецслужбы и опубликует упомянутый документ. Также он уточнил, что Капланишвили в данный момент ведет расследование уголовного дела о попытке государственного переворота в этом году.