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Спецслужбы пригласили Нику Мелия на допрос

Спецслужбы пригласили Нику Мелия на допрос

Председатель партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия опубликовал сегодня в Facebook текст приглашения на допрос, которое он получил от Службы государственной безопасности Грузии.

Из текста следует, что следователь Ираклий Капланишвили предлагает Нике Мелия самостоятельно явиться на допрос по некоему делу, а также передать документ с подробностями этого дела.

Мелия заявил, что "с удовольствием" посетит грузинские спецслужбы и опубликует упомянутый документ. Также он уточнил, что Капланишвили в данный момент ведет расследование уголовного дела о попытке государственного переворота в этом году.

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